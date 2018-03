Abruzzo in festa

Descrizione evento: Abruzzo di mare, Abruzzo di montagna: un viaggio a ritmo lento per scoprire la doppia anima di questa spettacolare regione. Si cammina sulla splendida Costa dei Trabocchi, per ammirare da vicino le antiche macchine da pesca recentemente restaurate, seguendo il sentiero ricavato dal vecchio tracciato della Ferrovia Adriatica che si affaccia direttamente sull'Adriatico, mentre caratteristiche stazioncine, brevi gallerie, piccoli borghi marinari faranno da cornice al nostro trekking semplice ma suggestivo.

Sarà poi la volta dell'entroterra: viaggiando a bordo del treno d'epoca della Transiberiana d'Italia lungo la linea storica Sulmona/Isernia, attraverseremo a bordo di vagoni dagli interni in legno e lampade decò splendidamente restaurati, una meravigliosa parte d'Abruzzo tra monti, strette gole e ponti d'epoca, scoprendo le bellezze di antichi paesi, parchi nazionali e riserve naturali.

Ad arricchire il nostro viaggio ci saranno naturalmente i profumi e i sapori dei piatti tipici abruzzesi di terra e di mare.

Ci aspetta un altro week caratterizzato dal piacere della scoperta al ritmo lento del cammino, con il comfort degli spostamenti effettuati in bus privato.





Programma dettagliato



Primo giorno: Arrivo a Fossacesia Marina (CH) e inizio del trekking sul tratto della Costa dei Trabocchi: si cammina sul tracciato della ferrovia Adriatica, dismessa nel 2005, costantemente affacciata sul mare. Bagno rigenerante. Possibilità di pranzare sui trabocchi o in alternativa in una delle tipiche locande del borgo. Ritorno a Fossacesia e visita della Abbazia di San Giovanni in Venere, capolavoro romanico adagiato sulle colline tra gli uliveti secolari. Spostamento in bus per Popoli e sistemazione in albergo. Cena. Visita libera del centro storico e pernotto.



trekking difficoltà T (Turistico) distanza: 8 km, dislivello: 100 mt durata: 3 h



Secondo giorno: Spostamento in bus a Sulmona. Alla stazione partenza con il “Treno dei Fiumi” per scoprire, a bordo di affascinanti carrozze d'epoca, gli spettacolari paesaggi della Transiberiana d'Abruzzo, la linea storica Sulmona/Castel di Sangro. Si potranno scegliere all'interno del programma escursioni guidate, degustazioni e visite di borghi caratteristici (a breve il programma ufficiale dell'esperienza). Ritorno in treno a Sulmona e partenza per il ritorno.



Abbigliamento e materiali per escursione: mantellina impermeabile, scarpe da trekking o scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati, acqua 1 lt frutta, frutta secca o barrette energizzanti. Pasto al sacco.



Quota di partecipazione € 185,00 a persona



La quota comprende:

- viaggi in minivan a/r, spese carburante e pedaggio incluse

- guida ambientale escursionistica certificata Aigae (Associazione Guide Ambientali Escursionistiche)

- una notte di pernottamento in hotel 3 stelle a Popoli in mezza pensione (colazione + cena)

- biglietto a/r per la Transiberiana d'Italia sul Treno dei Fiumi e attività connesse.

- assicurazione medico/bagaglio



La quota non comprende:

- il pranzo del sabato facoltativo presso trabocco Valle Grotte euro 50 a persona (con menu completo di bevande, caffè, dolce, 5 antipasti caldi e 5 freddi, primo e secondo) o eventuali consumazioni presso ristoranti e locande. Il pranzo della domenica.





Supplemento camera singola € 20,00

Riduzione bambini fino a 12 non compiuti in camera con due adulti € 20,00



Punti di partenza: Fermo - Civitanova Marche



Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Acconto richiesto €70 al momento della prenotazione.

Saldo 2 settimane prima della partenza entro il 9 Giugno.



Numero minimo partecipanti totali 10.

In caso di annullamento del viaggio per il mancato raggiungimento del minimo partecipanti, l'acconto verrà restituito.



INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. 0734/229984 - 0734/228767

info@leonardoviaggi.it

Anche su Whatsapp al n. 3713430177

INFO: Alessandro Galloppa, Guida Escursionistica

3285943956 (anche Sms e Whatsapp)