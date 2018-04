Abruzzo in festa

Descrizione evento: Un trekking per tutti gli amanti dell'Abruzzo più autentico e incontaminato: camminiamo nella Riserva delle Gole del Sagittario, piccolo paradiso d'acqua, dove l'omonimo fiume scorre tra splendidi riflessi azzurri e smeraldini. Muoveremo verso il piccolo borgo di Castrovalva, gioiello perfettamente recuperato che si erge su uno sperone roccioso e celebre per aver ospitato il pittore M.C. Hescher che spesso lo ha rappresentato nelle sue opere; seguendo sentieri e vecchi tratturi, discenderemo quindi nelle Gole tra spettacolari pareti rocciose a stretto contatto con una natura nel pieno del suo risveglio. A fine escursione potremo rilassarci visitando le caratteristiche vie di Anversa degli Abruzzi, paese che come pochi altri riesce a conservare lo spirito dei tempi che furono.



Difficoltà: T/E (Turistico/Escursionistico)

Durata escursione: 4 h e mezzo (soste comprese) distanza: 9 km dislivello: 350 m



E' richiesta abitudine al cammino.

Età minima 12 anni.



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, giacca a vento o k-way, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, guanti e cappello, acqua 1 lt, pasto al sacco.

___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 7,30 parcheggio Decathlon Porto Grande, P.to d'Ascoli (AP)

ore 9,30 Anversa degli Abruzzi, parcheggio Via Gabriele D'Annunzio



Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

Eventuali consumazioni presso Anversa degli Abruzzi

Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, giacca a vento o k-way, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, acqua 2 lt, pranzo al sacco.



Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,30 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



(ph. by Stefano Bendandi)