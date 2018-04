Abruzzo in festa

Descrizione evento: Il torrente Salinello, al confine tra Marche e Abruzzo, ha scavato queste splendide gole dove si alternano stretti passaggi tra alte pareti, meravigliose pozze d'acqua, rapide e cascate. Cammineremo spesso sul fondo del torrente, che in questo periodo dell'anno in alcuni punti è quasi disseccato, per un contatto diretto con una natura selvaggia ed incontaminata. Luoghi frequentati fin da epoca neolitica, sono stati spesso scelti dagli eremiti medievali che nelle tante grotte hanno trovato ambiente ideale per la costruzione dei loro eremi. Durante il nostro cammino ne visiteremo uno in particolare: la famosa Grotta dell'Angelo, la cavità carsica più grande delle gole che ospita un altare in pietra risalente al 1236. Ci sposteremo quindi a Civitella del Tronto per visitare lo splendido borgo inserito nel circuito dei Borghi più Belli d'Italia e la sua fortezza perfettamente conservata. Gran finale di gusto in birrificio artigianale per salutarci con un bel brindisi merendato a kilometro zero.

Difficoltà: T/E (Turistico/Escursionistico) Durata escursione: 3 h distanza: 7 km dislivello: 200 m



Spostamenti: su mezzi propri.





Ritrovo:

ore 8,30 parcheggio Decathlon Porto Grande, P.to d'Ascoli (AP),

ore 9,30 Ripe di Civitella (TE)



Quota 15 €

extra 6 € ingresso Fortezza e visita guidata

extra 8 eur degustazione in birrificio artigianale



La quota 15 € comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

extra 6 € ingresso Fortezza e visita guidata

extra 8 eur degustazione in birrificio artigianale



Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, giacca a vento o k-way, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, acqua 2 lt, pranzo al sacco.



Fine attività: h 17,30 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Foto by Cesare Novelli