Abruzzo in festa

Descrizione evento: Vivi un’esperienza unica tra il verde della campagna ed il magnifico cielo stellato dell’Abruzzo all’Agriturismo Lo Scoiattolo: vieni ad emozionarti sotto uno dei Cieli più Belli d’Italia e osserva le meraviglie del firmamento con i telescopi di Astronomitaly! In provincia di Teramo, a un’ora di auto da mete rinomate come Prati di Tivo, Alba Adriatica o Campo Imperatore, si trova l’Agriturismo Lo Scoiattolo, un’oasi di relax circondata dal verde della campagna abruzzese e con vista sopra Montorio al Vomano e sul Gran Sasso, una location perfetta per rilassarsi e godere delle meraviglie del cielo e della terra. Qui potrai conoscere l’ospitalità più genuina e vivere una splendida esperienza gastronomica cenando presso il ristorante dell’Agriturismo, in cui troverai piatti legati alla tradizione teramana, di stagione e prodotti a livello locale, ottenuti dai vasti terreni e dalla fattoria di proprietà dell’Agriturismo. Potrai osservare con il telescopio gli oggetti celesti più belli del cielo, che di stagione in stagione offre un vasto menù: dalle stelle più brillanti tra cui Vega, Sirio e Rigel ai Pianeti come Giove e Saturno, dalle Nebulose come la Grande Nebulosa di Orione fino alle piogge di Meteore più affascinanti come le Perseidi e le Tauridi. Al termine della serata potrai soggiornare nelle graziose e caratteristiche camere dell’Agriturismo per risvegliarti circondato dalla natura e con una ricca colazione ad aspettarti. PACCHETTO COMPLETO • Pernottamento con prima colazione • Cena Tipica (Primo, Secondo, Contorno, Dolce, Caffè, 1/2 Vino e Acqua) • AstroTour: Osservazione guidata delle Stelle e delle Costellazioni con un telescopio e una guida dedicata • Sessione di fotografia di Giove e Saturno via smartphone e tablet

• Osservazione guidata del Sole al mattino



Info e prenotazioni: https://astrotourism.com/viaggi/weekend-stelle-abruzzo-sul-gran-sasso/