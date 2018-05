Abruzzo in festa

Descrizione evento: Un’oasi di relax e di pace in cui rigenerare il corpo e la mente: vivi un’esperienza di gusto e relax in Abruzzo alle Terme Alte Rivisondoli con percorso SPA, Cena e Osservazione guidata delle Stelle con il Telescopio! Incastonato in un angolo naturale, vicino ai centri turistici di Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo, c’è lo stabilimento termale “Terme Alte” dove potrai rilassarti e lasciarti coccolare. La tua esperienza di relax avrà inizio nella SPA termale, dove troverai sauna, bagno turco, doccia emozionale, doccia termale, doccia calda/fredda e due vasche idromassaggio con acqua termale sulfurea. Ti verranno forniti accappatoio, telo grande e ciabattine monouso per vivere tutto con serenità. Potrai anche usufruire della zona relax con angolo tisaneria! Un’attenta regia della diffusione di luci, fragranze e musiche arricchirà la tua esperienza al centro termale, concepito anche per trasformarsi di giorno e di notte in un luogo di ritrovo, in cui prendere l’aperitivo e gustare un buon pasto. Al termine del percorso SPA potrai proseguire il tuo momento di riposo e svago con una gustosa cena presso il ristorante del centro “I Rivi nel Bosco”, in un’atmosfera suggestiva di luci e musiche. Il pasto, a base di bontà culinarie abruzzesi, prevede un antipasto misto, un primo a scelta fra tre proposte, un secondo a scelta fra tre proposte, un contorno a scelta fra tre proposte, dolce, acqua, vino della casa (o a scelta birra o bevanda analcolica) e caffè. Dopo aver vissuto la tua esperienza enogastronomica, avrai la possibilità di vivere un altro momento magico: l’osservazione del cielo stellato! Potrai osservare con il telescopio e la guida di un esperto gli oggetti celesti più belli del cielo e la spettacolare Eclissi Totale di Luna. IL PACCHETTO COMPLETO include: • Percorso SPA (Sauna, Bagno Turco, Doccia Emozionale, doccia termale, doccia calda/fredda, due vasche idromassaggio con acqua termale sulfurea (non abbiamo piscine), zona relax con angolo tisaneria; forniamo accappatoio, telo grande e ciabattine monouso, il tutto per una durata di 1h e 30 min. / 2 h.) • Cena (antipasto misto, un primo a scelta tra tre primi proposti, un secondo a scelta tra tre secondi proposti, un contorno a scelta tra tre proposti, dolce, acqua, vino della casa, o a scelta birra o bevanda analcolica, + caffè) • AstroTour: Osservazione guidata delle Stelle e dell'Eclissi di Luna con un telescopio e una guida dedicata • Sessione di fotografia della Luna via smartphone e tablet



Info e prenotazioni: https://astrotourism.com/viaggi/terme-stelle-rivisondoli-abruzzo/