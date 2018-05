Abruzzo in festa

Descrizione evento: Torna anche quest'anno PescarAmare Sabato 12 Maggio in Piazza Salotto grazie alla collaborazione con il Comune di Pescara che ha sposato la nostra iniziativa dopo il successo della prima edizione dello scorso anno. Diverse saranno le tematiche dal palco quali la sana alimentazione come prima Prevenzione e poi sport, movimento e bici per un corretto stile di Vita. Una giornata che vedrà molti protagonisti e come novità la possibilità di effettuare diversi screening gratuiti grazie alla presenza della Carovana della Prevenzione della Susan G. Komen Italia e del Policlinico Gemelli di Roma. Eventi Diversi, per portare l'educazione e la promozione della salute "in piazza" tra la gente. Vi aspettiamo!!