Abruzzo in festa

Ex Casa di conversazione Piazza Plebiscito, 59

Descrizione evento: L’etnomusicologo Domenico Di Virgilio tratteggerà la figura artistica e il personaggio Bob Dylan premio Nobel per la letteratura 2016. L’esposizione del relatore sarà inframmezzata dall’esecuzione di alcuni brani musicali a cura del cantante-chitarrista Luigi Stella. Il seminario è organizzato in collaborazione con “Il Caffè letterario … e non solo” dell’Istituto Comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano.