Abruzzo in festa

Descrizione evento: Uno dei più famosi itinerari dei Monti della Laga e del centro Italia, conosciuto per le innumerevoli cascate (dette anche "cento fonti" o "cento cascate") che lo contraddistinguono, e che rappresentano il cuore di questa escursione, ad anello. L'escursione inizia dal piccolo abitato di Cesacastina (comune di Cronaleto) a 1.141 m di altitudine. Si inizia salendo all'interno del bosco per il Fosso dell'Acero dove si incontra subito il primo torrente, poi si sale ancora all'ombra della piacevole faggeta (Bosco Tignoso). Successivamente su giunge alla base delle prime cascate, e si risale al fianco del torrente fino ad uscire più in alto, fino a scoprire la vista del Gran Sasso e di altre cascate. Qui mangeremo (pranzo al sacco) in compagnia del torrente e di altre cascate (1.760m). Successivamente si scenderà tranquillamente per una antica mulattiera e con panorami sull'Adriatico e ancora sul massiccio del Gran Sasso. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 620 m Tempo di percorrenza effettivo: 5 ore Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale ore 8:40 a Montorio al Vomano (TE), presso Bar Andy & Mary, 64046 Montorio Al Vomano TE, Montorio Al Vomano

Altri ritrovi Ore 7:40 presso Uscita autostrada Porto San Giorgio - Bar Cognini - Centro Commerciale Oasi https://goo.gl/maps/XCz6usCb4Ts Vedi tutti i dettagli nel nostro sito