Abruzzo in festa

Descrizione evento: Il 13 agosto 2018 alle ore 21, presso il Parco di Villa Flaiani di Alba Adriatica, verrà presentato il romanzo "Guasti" di Giorgia Tribuiani, edito da Voland.



Il romanzo racconta la storia di Giada, che dopo la morte del compagno, fotografo di fama internazionale, ha un insolito luogo dove andare a trovarlo: la sala in cui adesso è esposto il cadavere plastinato dell’uomo, trasformato in opera d’arte dal celebre anatomopatologo Dottor Tulp, come richiesto nelle sue volontà.

Un countdown di trenta capitoli accompagna Giada nei trenta giorni di durata della mostra, e mentre i ricordi della vita vissuta all’ombra dell’amato si mischiano agli incontri con giornalisti, critici d’arte e visitatori, il premuroso “vigilante del piano di sotto” cerca di indicarle una via di uscita per quel lutto troppo difficile da elaborare.

Quando tutto sembra potersi risolvere, ecco la notizia: un appassionato di arte è intenzionato ad acquistare il fotografo plastinato per la propria collezione privata. Giada è dunque chiamata a prendere una decisione: rischiare di non vedere mai piu l’amato o finalmente agire?



L'evento, organizzato nell'ambito dell'Estate Albense 2018 in collaborazione con il Comune di Alba Adriatica, la Pro Loco di Alba Adriatica Spiaggia d'argento e la Biblioteca comunale, sarà presentato dalla bibliotecaria Paola Donatelli e vedrà un intervento del giornalista Simone Gambacorta e letture di Kristine Maria Rapino.