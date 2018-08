Abruzzo in festa

Descrizione evento: Trekking non troppo impegnativo, tra i più famosi e suggestivi d'Abruzzo. Muoveremo al tramonto da Santo Stefano di Sessanio, gioiello del circuito "I Borghi più Belli d'Italia" per raggiungere Rocca Calascio, la superba rocca fortificata che si innalza a 1460 mt di altitudine. Potremo così ammirare la splendida rocca nella veste dei colori del tramonto e sotto l'inedita luce dell'illuminazione notturna. Poi tutti con il naso all'insu' per l'osservazione del cielo notturno che darà il meglio di sè tra costellazioni e stelle cadenti.



Santo Stefano incanta per la bellezza delle sue vie e dei suoi scorci, ed è celebre per accogliere il famoso albergo diffuso. Attraversato il borgo, saliremo a Rocca Calascio seguendo comodi sentieri dove non sarà raro osservare rapaci in volo e i caprioli che corrono tra i prati montani.

Offrendo una vista meravigliosa che va dal Gran Sasso d'Italia fino a dominare la Valle del Tirino e l'altopiano di Navelli, questa imponente fortificazione è stata spesso scelta come set di famosi film come “Lady Hawke” e “Il Nome della Rosa”.



Difficoltà escursione T/E (Turistico/Escursionistico) – camminata 4 h, dislivello 465 m, lunghezza 12 km



Materiali: mantellina impermeabile, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello, torcia elettrica o lampada frontale, acqua 1 lt frutta, frutta secca o barrette energizzanti. Cena al sacco.



Info e prenotazioni: Alessandro +39 3285943956

(anche sms e whatsapp)



Ritrovo:



ore 15,45 parcheggio Decathlon Porto Grande, P.to d'Ascoli (AP).

(posizione https://goo.gl/maps/1fNAVE8J5MF2)

Ore 17,30 S.Stefano di Sessanio,

presso parcheggio Ufficio Postale.

(posizione https://goo.gl/maps/pDfUSaLV1dT2)



Quota 15 €

La quota comprende:

Guida escursionistica certificata Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito;

Assicurazione RCT;





Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 22,30 circa



Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



(Photo by Vin Zent)