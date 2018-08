Abruzzo in festa

Descrizione evento: Presentazione in Conferenza del Gran Galà "Una Notte Romantica". Quando la Moda diventa inclusiva



Avezzano - Tutto pronto per la 2^ Edizione del Gran Galà “Una notte romantica”. L’evento sarà ufficializzato dalla Conferenza Stampa prevista per l’8 agosto 2018 alle ore 12.00, presso il Comune di Avezzano, alla presenza di Autorità, rappresentanti Onlus e giornalisti.

La Moda che diventa inclusiva. Questo il leit motif che accompagnerà l’evento più atteso dell'estate avezzanese e che sarà lo start per divulgare il messaggio di speranza di chi ha fatto della propria disabilità un punto di forza.

Uno straordinario Galà sotto le stelle di Avezzano con prestigiosi ospiti provenienti dalla Musica, dal Cabaret dal Cinema, dalla Moda, e che darà spazio anche alla solidarietà e alla beneficenza.

È proprio la Moda renderà ancora più magica questa lodevole iniziativa ideata e prodotto da Lucia Ciminelli.

Sabato 18 agosto, Piazza Risorgimento di Avezzano si trasformerà in una magica passerella sotto le stelle.

Sfileranno le più belle creazioni di giovani stilisti emergenti della nostra regione e, al fianco dei modelli professionisti, anche la bellissima Chiara Bordi con Jacopo Lucchini reduce dalla Paralimpiadi di Seoul .

E ancora Alex Zanardi con alcuni campioni delle Paralimpiadi, Alessandro Capoccetti presidente di Models of Diversity e i rappresentanti di Avis Avezzano e P63 Sindrome EEC International.

Non mancheranno momenti di ilarità con la cabarettista Rosalia Porcaro, e poi la musica con Grazia Di Michele, il soprano Bianca D’Amore, il piccolo Marco Boni, Laura Fantauzzo, Giovanna Luisi, Marco Concordia.

E per finire saliranno sul palco di Piazza Risorgimento anche gli attori Roberto Farnesi , Francesco Castiglione con tutta la loro bellezza e il loro carismo.

Condurranno la 2^ Edizione del Gran Galà, due nomi noti della Cultura e dello Spettacolo Alina Di Mattia e Paolo Del Vecchio.