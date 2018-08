Abruzzo in festa

Descrizione evento: L’evento, giunto alla sua nona edizione, sarà l’occasione per assaporare i prodotti del territorio, preparati nelle cantine aperte per l’occasione, ma anche per entrare in contatto con quella suggestiva atmosfera che si vive ancora nel borgo alle pendici del Velino. Saranno messi a disposizione ampio parcheggio e navetta per raggiungere il Borgo.