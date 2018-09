Abruzzo in festa

Ex sede amministrativa del Teatro dell'Uovo via pellicciotti, 7/b

Descrizione evento: Un corpo in perfetta salute, una mente rilassata, un percorso di conoscenza di sè.

Tutto questo con noi è possibile!



Ci vediamo ogni Giovedì alle 20.30 in via Tito Pellicciotti 7/b (ex sede amministratica teatro dell'Ovo)



Scegli lo Yoga tradizionale autentico

Scegli la qualità dell'insegnamento

Scegli di essere felice



Per info e prenotazioni manda un messaggio ad AmoYoga oppure chiama il 3895119123 o 347 6382352 o manda una mail ad amoyogasundaram@gmail.com.



La scuola: http://www.amoyoga.it/about-us/



I corsi: http://www.amoyoga.it/services-view/lazio/



Altre sedi ed orari a Roma presso: piazza Bologna, Conca D'Oro, San Giovanni Centocelle, Torre Angela, San Paolo, Ottaviano, Ostia, Latina, Colleferro, Ladispoli.