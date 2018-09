Abruzzo in festa

Descrizione evento: XI° FML - Festival Mediterraneo della Laicità

Sesso e società. Che genere di ingiustizie?



Pagina Facebook Festival-Mediterraneo-della-Laicità





XI° FML - Festival Mediterraneo della Laicità

Sesso e società. Che genere di ingiustizie?

Pescara, Aurum, venerdì’19, sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018

https://goo.gl/un1Zkf



Nel giugno del 2006, dall’incontro di alcune persone mosse dall’intento di promuovere la dimensione culturale della laicità, nasce l’associazione culturale Itinerari Laici che da allora è impegnata per la piena realizzazione di uno stato laico, neutrale rispetto a tutti i culti, indipendente da tutti i cleri, libero da qualsiasi concezione teologica, che consenta l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge attraverso l’esercizio dei diritti civili garantiti fuori da qualsiasi convincimento religioso e che consenta altresì la libertà di tutti i culti.



Itinerari laici, dal 2006, ha avviato una serie di incontri pubblici dal titolo “Verso il Festival mediterraneo della laicità”, per poi realizzare, nell’ottobre del 2007, la prima edizione del Festival Mediterraneo della Laicità che si svolge regolarmente ogni anno.

Ad ogni edizione, un tema è paradigma per un programma ricco di interventi e contributi offerti dai numerosi ospiti e relatori.

Il concetto di laicità divenuto filo conduttore del progetto di lavoro e d’impegno culturale trova una sua particolare formulazione seguendo una lettura geopolitica ed interdisciplinare.



La consapevolezza di vivere in una società sempre più interculturale e multirazziale, anima l’associazione Itinerari Laici e la motiva a proseguire nella sua attività per favorire il dialogo fra chi vive e vuol vivere nel rispetto reciproco.

Su queste basi nasce l’idea del Festival Mediterraneo della Laicità che vuole essere un’opportunità offerta a un pubblico attento al contemporaneo. Un appuntamento che mira a individuare un terreno di incontro e confronto sulla laicità, espressa nelle sue diverse declinazioni: sociale, politica, economica, vista come dimensione culturale indispensabile per lo sviluppo della convivenza pacifica e l’integrazione, nell’intero bacino del Mediterraneo.

Il festival vuole essere punto d’incontro fra studiosi, pensatori e cittadini per l’evoluzione, attraverso il confronto ed il dialogo, del pensiero e delle azioni per la libertà e l’uguaglianza.



Quest’anno il Festival è giunto alla undicesima edizione



Le tre giornate centrali del Festival Mediterraneo della Laicità, organizzate dall'Associazione "Itinerari Laici" (www.itinerarilaici.it) sono precedute dai seguenti cicli di incontri:



VERSO IL FESTIVAL

Laicità ARTE sabato 15 e sabato 29 settembre 2018

https://goo.gl/VheaJx



VERSO IL FESTIVAL

Laicità CINEMA giovedì 20, 27 settembre e 4 ottobre 2018

https://goo.gl/uDEx9o



INGRESSO GRATUITO





Programma e notizie aggiornate sulla undicesima edizione del Festival mediterraneo della laicità 2018 sono su

www.itinerarilaici.it/undicesima-edizione-2018/

https://laicofestival.it/



Info, schede, sinossi e trailer di Laicità CINEMA sono su www.webacma.it/fml-2018/





Associazione Itinerari Laici

via dei mandorli, 7 - 65010 Spoltore (Pe)

www.itinerarilaici.it - www.laicofestival.it - itinerarilaici@gmail.com