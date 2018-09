Abruzzo in festa

Descrizione evento: MY LITTLE PONY ai Marsi! I My Little Pony volano ai Marsi di Avezzano! Domenica 23 settembre dalle 16.00 alle 19.30 Rainbow Dash e Pinkie Pie arrivano al Centro Commerciale “ I Marsi” di Avezzano per dare vita a un pomeriggio magico e colorato all'insegna dell'amicizia. Vi aspettano: - Corner make Up & Hairstyle dove farvi truccare e pettinare come delle vere Pony - Area lettura dove rilassarvi e leggere le storie di My Little Pony -Twister e Memory per tanto divertimento Durante il pomeriggio sarà possibile incontrare Pinkie Pie e Rainbow Dash e scattare con loro una fotografia. Alle 18.00 appuntamento con lo Storytelling: "Il potere dell'amicizia" un racconto magico ed emozionante con protagonisti Rainbow Dash e Pinkie Pie. Al termine, incontro con i Pony e consegna dei diplomi dell'amicizia. Manda una email con oggetto "Marsi” a mlp@leftloop.com e ritira un gadget durante l'evento. Ingresso gratuito Info e dettagli Centro commerciale “I Marsi” Via Tiburtina Valeria, 112+215, 67051 Avezzano AQ 0863/4181 https://www.facebook.com/events/225872611609703/?ti=icl