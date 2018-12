Abruzzo in festa

Descrizione evento: Mia and me Christmas Lights al Megalò! Preparatevi a un Natale centopico! Sabato 15 Dicembre al Centro Commerciale Megalò vi aspettano le avventure di Mia and me! Dalle 15 troverete attività a tema unicorno, magia e tantissime sorprese di Natale: - laboratori di decorazioni Natalizie - decorazione coroncine - laboratori unicorno e dolcetti di Natale - collane magiche Inoltre potrete farvi truccare e pettinare come Mia nel corner di make-up/ hairstyle centopico. Alle 16.00 e alle 17.00 potrete incontrare Mia, Yuko e Mo. Alle 18.00 preparatevi allo Storytelling Una centopica avventura di Natale Gadget per tutti. Ingresso gratuito Manda una email a info@leftloop.com con oggetto “Mia Megalò” e ritira un gadget magico durante l’evento. Centro Commerciale Megalò Via Tirino Chieti Scalo 0871540010 https://www.facebook.com/events/1183163505167272/?ti=icl