Abruzzo in festa

Descrizione evento: Mia and me Christmas Lights al Globo Center! Sarà un Natale centopico! Domenica 16 Dicembre al Globo Center, L’Aquila, vivi la magia di Centopia e di un magico Natale firmato Mia and me. Dalle 16 alle 19 ti aspetta un Village a tema unicorno con tante attività e sorprese di Natale: Decorazione dolcetti centopici Laboratori a tema unicorno Photoshooting con accessori a tema Collane centopiche Corner make Up & Hair style dove potrai scegliere di trasformarti in Mia o in un meraviglioso personaggio di Centopia. Alle 17.00 incontra Mia e Yuko. Alle 18.00 vivi l’emozione di “ Una centopica avventura di Natale “ Gadget per tutti. Ingresso gratuito Manda una email a info@leftloop.com con oggetto “Mia Globo” e ritira un gadget magico durante l’evento. Globo Center Onorevole Saragat L’Aquila 0862/319786 https://www.facebook.com/events/215705632705343/?ti=icl