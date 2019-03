Abruzzo in festa

Descrizione evento: Interior Home Creative Furnitures è situato situato in una delle vie più suggestive di Pescara, accanto alla nota piazza "San Francesco", è qui che prenderà vita la mostra d'arte contemporanea "3 Artisti". Sono Armando Di Nunzio, Michelangelo Prencipe e Davide Cocozza ; ognuno con il proprio stile e carattere; sculture, dipinti, grafiche e non solo; in un confronto di alto livello, tra forme dello spirito e cromie impossibili, luxury, gold, quasi glitter: incantati volti umani, e sguardi che come fendenti delicati incanteranno il visitatore, in una mostra tutta da scoprire e vivere.