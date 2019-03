Abruzzo in festa

Descrizione evento: I balletto del sud presentano un nuovo spettacolo dedicato al Romanticismo. “Serata Romantica” è il titolo dello spettacolo con le musiche di Chopin, Adam, Schneitzhöffer, Brahms, Saint-Saens e le poesie di Giacomo Leopardi. Protagonisti sono gli interpreti ideali per il programma: i solisti del Balletto del Sud. Molte sono le qualità che accostano la poetica di Leopardi alle melodie di Chopin e la musica romantica, caratterizzate dal pessimismo degli autori. E durante la serata i brani più celebri del balletto per antonomasia e del più famoso poeta italiano dell’Ottocento rievocheranno le sempiterne suggestioni del Romanticismo, di cui furono tra i massimi rappresentanti. Il programma, concepito e diretto da Fredy Franzutti, che cura anche alcune coreografie è uno studio per la realizzazione di uno spettacolo che vede l’inserimento della danza e che ha diverse formule, dal grande spettacolo con corpo di ballo e orchestra al raffinato programma per danzatori solisti e voce.