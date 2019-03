Abruzzo in festa

Descrizione evento: Il 29 marzo arriva a Teramo(più precisamente a Sant'Egidio allaVibrata) Artù con il suo "VOLA IN TOUR 2019". Artù è il nome d’arte di Alessio Dari, cantautore definito del "passato prossimo", che affronta tematiche legate al malcontento sociale e storie d’amore senza tempo. Nel 2013 pubblica il suo primo disco omonimo, al cui interno c'è un brano composto a quattro mani col suo amico e collega ALESSANDRO MANNARINO, "Giulia domani si sposa". Tra gli otto vincitori di Musicultura 2015, nel corso degli anni Artù si esibisce in contesti sempre più prestigiosi, affiancando su grandi palchi alcuni artisti tra i quali BRUNORI SAS e Niccolò FABI. Il suo secondo lavoro discografico dal titolo "Tutto passa", anticipato dal singolo "Roma d'estate" segna il suo punto di svolta artistico ed è in vetta alla chart Viral 50 di Spotify per settimane. Anche nel secondo album ritroviamo la presenza di Mannarino che, attraverso un irriverente cameo, connota col suo timbro il provocatorio il brano "Tutti a scuola". A giugno 2016 Artù si esibisce al COCA COLA SUMMER FESTIVAL in Piazza del Popolo a Roma davanti a migliaia di persone. Il programma va in onda in prima serata su Canale 5. Partecipa al CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017 in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, anche in diretta su Rai 3. Il terzo album "VOLA ALE!", uscito il 25 maggio 2018, è anticipato dal singolo "Ti voglio": questo brano è una sorta di piccolo miracolo, è un pezzo incompiuto del grande RINO GAETANO, rinvenuto dalla sorella Anna, che Artù ha completato e interpretato attraverso il filtro della sua visione creativa. Nella traccia, suonata dalla Rino Gaetano Band, troviamo anche la voce dell'indimenticato cantautore calabrese, come un gioiello prezioso, a rendere unico un brano intenso che racconta un amore senza tempo.