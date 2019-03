Abruzzo in festa

Descrizione evento: I documentari, fuori concorso, raccontano le opere di artisti internazionali da Gianni Novak a Matthias Brandes e Lawrence Carroll.



La Rassegna è curata da Anthony Molino.



Le proiezioni sempre al museo Colonna in via Gramsci a Pescara con inizio alle ore 17,15.



Venerdì 15 Marzo prima proiezione dedicata all'Arte

- Tre giorni con Matthias Brandes di Marco Agostinelli

- Una scultura di Beverly Pepper di Marco Agostinelli



INFO pagina web con sinossi, schede del regista e degli artisti protagonisti del documentario, foto, manifesto, locandine...

https://goo.gl/Y7bXic



seguiranno

Venerdì 26 aprile

- Gianni Novak, bellezza un concetto indefinibile di Lucilla Salimei

- Carlo Montesi pittore di Lucilla Salimei



Venerdì 10 maggio

- Lawrence Carroll di Simona Ostinelli





#Docudì2019 - concorso di cinema documentario organizzato dall'A.C.M.A (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese), e dall'Assessorato alla Cultura del comune di Pescara oltre ai tre appuntamenti d'Arte vengono presentati sei Film-Documentari, tutti in anteprima regionale che concorrono alla assegnazione del Premio #Docudì2019.

La particolarità di questo Concorso è che sarà la Giuria, formata dal pubblico in sala, a votare al termine di ciascuna proiezione. Il vincitore verrà proclamato nell'appuntamento finale dell'11 maggio.



Tutti i film in concorso sono stati prodotti nel 2018 e tutte le proiezioni sono con la presenza dei registi accompagnati, a volte, anche dagli autori, sceneggiatori o interpreti.



L'intera manifestazione è ad ingresso libero.



#Docudì2019 - concorso di cinema documentario

Le proiezioni si svolgeranno con il seguente calendario:

Febbraio sabato 2 - venerdì 15

Marzo sabato 2 - venerdì 15 - sabato 23

Aprile sabato 13 - venerdì 26

Maggio giovedì 2 - venerdì 10 - sabato 11

Sabato 11 maggio 2019 Premiazioni e a seguire proiezione (Fuori concorso)



INFO concorso #Docudì2019

https://goo.gl/WMqHgp



