Abruzzo in festa

Descrizione evento: Oggi visiteremo una delle tante Riserve d'Abruzzo che si affaccia sulla famosa Costa dei Trabocchi e Punta Aderci. Alla foce del fiume Sinello inizia uno dei tratti di costa più solitari e di difficile accesso dell'Adriatico centrale. Sopra la spiaggia di Mottagrossa si percorre un panoramico percorso in quota di circa 10 Km (ex tracciato ferroviario), che consente di scoprire pinete sul mare, valloni e tratti di macchia mediterranea fino alla città di Vasto. Il rientro avverrà in treno per poterci concedere una rilassante visita alla città di Ortona ed i suoi suggestivi affacci sulla costa dei Trabocchi. Guida: Mauro Viale



DURATA: 4 ore - DISTANZA: 10 KM - DISLIVELLO: 100 mt - DIFFICOLTA: T/E



Orario e luogo di ritrovo: ore 7:30 Casello A/14 Civitanova Marche (MC) Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): Scarponcini da trekking, felpa o giacca antivento, cappello, acqua (almeno un litro).

Consigli utili: Crema solare, occhiali da sole, snack/panino, un ricambio completo da lasciare in auto.

Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE e/o guida AMM con assicurazione RCT)

Iscrizioni: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it indicando nome e cognome, numero di partecipanti ed un contatto telefonico. Sarai ricontattato a ridosso dell'evento per la conferma e per gli ultimi dettagli.

T - turistica

E - escursionistica

EE - escursionisti esperti