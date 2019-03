Abruzzo in festa

Descrizione evento: Docudì - concorso di cinema documentario

Pescara: febbraio - maggio 2019



Sabato 23 marzo 2019

Museo Vittoria Colonna via Gramsci Pescara



Storie del dormiveglia di Luca Magi

sarà presente il regista



Il film nasce dall’esperienza del regista come operatore per quasi sette anni presso il Rostom: una struttura d’accoglienza per persone senza fissa dimora, situata all’estrema periferia di Bologna.

Luca Magi dà voce ai pensieri più intimi degli ospiti del Rostom in cui molte persone senza fissa dimora transitano per scelta o per forza.

Dal buio, tra una sigaretta e l’altra, emergono i volti e le parole di chi resta nel dormitorio per una sola notte o di chi ne ha fatto la propria casa.



l’intera manifestazione è ad ingresso libero