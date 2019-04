Abruzzo in festa

Descrizione evento: Startup Grind è la più grande community di founders al mondo by Google con l'obiettivo di divulgare la cultura imprenditoriale. Rappresenta il successo di un fondatore, innovatore o investitore che condivide la sua storia e le lezioni che ha imparato per costruire una grande azienda. Il 4 Aprile per il terzo evento Startup Grind Pescara, gli ospiti saranno Massimo Ciabattoni, Amministratore di LeafGreen, startup innovativa di cosmetici multifunzionali ecobio e Andrea Pericoli, CEO e co-founder di The Prototype, startup innovativa abruzzese che progetta e realizza componenti customizzati in 3D e robot collaborativi. L’evento si terrà a Pescara nella nuova sede di The Hive -incubatore di startup innovative- in Via Ravenna 9. In attesa che inizi la Fireside Chat, ad accogliervi ci sarà un Welcome Coffee. L'evento continuerà poi con le storie di Massimo Ciabattoni e Andrea Pericoli che ci racconteranno il percorso e il segreto del loro successo e si concluderà con una sessione di networking ed un aperitivo. L'agenda dell'evento prevede: 17:30: Check-in & Welcome Coffee 18:00: Fireside chat 19:00: Networking & Aperitivo



