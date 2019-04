Abruzzo in festa

Descrizione evento: L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e Morfeo editore organizzano la presentazione del libro "I baci dei Giuda. L'agnello e gli uomini" di Umberto Rey.

Venerdì 05 aprile 2019 alle ore 18.30 a Pescara presso Auditorium Leonardo Petruzzi in via della Caserme n. 60



Dopo il grande successo del romanzo “Il testamento di Don Liborio - Padre d’Italia” e del film lungometraggio tratto dal romanzo, ancora in distribuzione nelle sale cinematografiche dal titolo ”Tramonto a Mezzogiorno, viene presentato l'ultimo lavoro di Umberto Rey.MediaPartner l'associazione A.C.M.A.



L’autore, regista e autore cinematografico e teatrale in questo rivoluzionario romanzo, riscrive il processo a Gesù Cristo di oltre 2000 anni fa a Gerusalemme in chiave politica, filosofica e teologica e cerca in tutti i modi di riflettere, riconciliare e far dialogare il mondo cattolico, laico e religioso in generale, in questa epoca di crisi dei valori tradizionali e spirituali.Il romanzo diventerà film lungometraggio con location Roma, Basilicata, Puglia e Abruzzo al finire dell’estate 2019.



Ricordiamo che alle ore 20,30 - sempre presso l'Auditorium Petruzzi - verrà proiettato il film "Tramonto a mezzogiorno" tratto dal precedente romanzo di Umberto Rey



INFO:

evento Facebook https://goo.gl/cMCD5V

schede www.webacma.it/i-baci-dei-giuda-di-umberto-rey

presentazione www.webacma.it/wp-content/uploads/2019/03/2019_04_05_SINOSSI_I-baci-dei-giuda.pdf



Segnaliamo che alle ore 20,30 date le numerose richieste pervenute, verrà proiettato nuovamente - sempre presso l’Auditorium Petruzzi - il film ““Tramonto a mezzogiorno” tratto dal precedente romanzo di Umberto Rey. Sarà presente il regista Umberto Rey e alcuni attori protagonisti che, al termine della proiezione, incontreranno il pubblico.

INGRESSO LIBERO



Proiezione film Tramonto a mezzogiorno

INFO:

Facebookb https://goo.gl/6yGzcc

web https://goo.gl/eFCzme



#IBacideiGiuda #TramontoaMezzogiorno #UmbertoRey



- - - - - - - - -

ACMA - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese

email: info@webacma.it

ACMA in internet: www.webacma.it

ACMA su Facebook: www.facebook.com/AssociazioneACMA