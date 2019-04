Abruzzo in festa

Descrizione evento: Save the Apps è il progetto digitale sul sisma di Fondazione Aristide Merloni e Fondazione Vodafone che si occupa dirilanciare e valorizzare i Comuni dell’Appenino di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Il 9 Maggio, nella nuova sede di The Hive a Pescara in Via Ravenna n°9, avremo come ospite Gian Mario Spacca Vice Presidente della Fondazione Aristide Merloni che presenterà il progetto Save the Apps che include le tre linee di intervento attraverso le seguenti omonime startups: BEST OF THE APPS, APENNINES LOCAL FOOD: portale di e-commerce e storytelling territoriale promosso insieme ad Amazon per i piccoli produttori locali; BEST OF THE APPS, APENNINES DISCOVERY: App che valorizza i Cammini dello Spirito, itinerari per trekker e sportivi nell'Appennino; BEST OF THE APPS, FRUITS OF APENNINES: valorizza l’agricoltura dell’appennino con metodologie sperimentali e l’utilizzo dell’agricoltura di precisione. L'agenda dell'evento prevede:

17:30: Check-in & Welcome Coffee

18:00: Presentazione

19:00: Networking & Aperitivo Per l'occasione i biglietti per la partecipazione all'evento sono gratuiti, grazie alla Fondazione Costruire Insieme Onlus.