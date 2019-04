Abruzzo in festa

Descrizione evento: All’interno di #Docudì2019 - concorso di cinema documentario (Pescara 2 febbraio - 11 maggio 2019 presso museo Colonna via Gramsci), venerdì 26 aprile il secondo degli appuntamenti per presentare cinque documentari d’arte.



- Gianni Novak, bellezza quel concetto indefinibile di Lucilla Salimei

Artisti a Roma, anni '70/'80: testi tratti da appunti, novelle e articoli di Gianni Novak delineano il percorso della sua ricerca artistica; le sue opere ne illustrano le tappe.



- Carlo Montesi pittore di Lucilla Salimei

“Ho dipinto le città dei sogni. Notturni soprattutto, le città silenziose, vuote con i loro parchi, con le loro foreste urbane luoghi dove camminare ascoltando una musica che hai nella testa dove nascondersi per continuare a sognare”.



SARÀ PRESENTE LA REGISTA LUCILLA SALIMEI



Pagina web http://bit.ly/2XpcYtd

Evento Facebook http://bit.ly/2GuFLae

Comunicato Stampa http://bit.ly/2VUxbGX



Il terzo ed ultimo appuntamento con DOCudì Arte si terrà venerdì 10 Maggio con la proiezione di “Lawrence Carroll” di Simona Ostinelli.





Docudì - concorso di cinema documentario, a cura dell’A.C.M.A. e del Festival del documentario d’Abruzzo, è nato sul modello del “festival diffuso” avendo il suo svolgimento distribuito nell’arco di quattro mesi per offrire al pubblico la possibilità di accostarsi alle tante forme di osservazione e di indagine della realtà nelle quali si articola il linguaggio cinematografico documentaristico, nonché per creare spazi di espressione per quegli autori e quei registi che con intelligenza e coraggio si cimentano nella narrazione e nell'analisi della realtà contemporanea.

INFO https://www.webacma.it/docudi-2019/



#AssociazioneACMA #DocudìConcorsoCinemaDocumentario #AbruzzoDocFestival



I prossimi appuntamenti:



MAGGIO Giovedì 2 ore 17.15

Essere Gigione - L’incredibile storia di Luigi Ciaravola di Valerio Vestoso



MAGGIO Venerdì 10 ore 17.15 DOC ARTE (fuori concorso)

Lawrence Carroll di Simona Ostinelli



MAGGIO Sabato 11 ore 17.15

Premiazione #Docudì2019 - concorso di cinema documentario

e a seguire

Metamorfosi napoletane di Antonietta De Lillo sarà presente la regista



Metamorfosi Napoletane è l’unione del primo ritratto realizzato da Antonietta De Lillo nel 1993, “Promessi Sposi” e del suo ritratto più recente, “Il Signor Rotpeter”, presentato alla 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2017.



ACMA - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese

Via Firenze 99 - 65122 Pescara - Telefono: +39 085 4210031



email: info@webacma.it



ACMA in internet: www.webacma.it

ACMA su Facebook: /AssociazioneACMA