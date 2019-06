Abruzzo in festa

Descrizione evento: Corsi di recitazione, regia e sceneggiatura

per la creazione di una Compagnia

per produzioni cinematografiche e teatrali in Abruzzo





La “Morfeo Dreams”, società di editoria, produzione distribuzione e servizi per cinema, tv e teatro ha deciso di avviare dei Corsi di recitazione, regia e sceneggiatura per la creazione di una Compagnia per produzioni cinematografiche e teatrali in Abruzzo.



Dopo aver realizzato il film ”Tramonto a mezzogiorno“, ancora in distribuzione nelle sale italiane, la Morfeo è attualmente impegnata per la realizzazione del film ”I baci dei giuda” le cui riprese partiranno nell’estate 2019.





trailer e scheda www.mymovies.it/film/2019/tramonto-a-mezzogiorno/



scheda www.cinemaitaliano.info/tramontoamezzogiorno



note www.cinemaitaliano.info/news/49703/note-di-regia-di-tramonto-a-mezzogiorno.html





La Morfeo Dreams intende mettere a disposizione la propria esperienza sviluppata nel corso degli anni per organizzare Corsi di recitazione, regia e sceneggiatura che hanno la caratteristica di essere, per chi li frequenta, non solo formazione e crescita culturale e personale, ma anche possibilità di mettere a frutto nell’immediato le conoscenze acquisite tramite l’inserimento in attività teatrali e cinematografiche.

La Morfeo, infatti, è alla ricerca di talenti e figura da inserire nel proprio organico ma ha anche in corso la realizzazione del “Progetto-Teatro” ovvero creare, in alcune realtà geografiche italiane, una propria compagnia.



ENTRO giovedì 6 giugno 2019 è possibile iscriversi alle preselezioni riguardanti i corsi che, in Abruzzo, si svolgono in collaborazione con l’associazione A.C.M.A di Pescara.



I corsi hanno il coordinamento artistico e didattico di Umberto Rey, autore e regista



Gli interessanti all’indirizzo e-mail morfeodreamsitalia@gmail.com dovranno inviare la propria richiesta di candidatura allegando

– una foto a figura intera e una in primo piano

– curriculum vitae



Allo stesso indirizzo mail è possibile richiedere maggiori informazioni.



I Corsi previsti sono

– Recitazione di base

– Recitazione avanzato

– Regia cinematografica

– Regia teatrale

– Sceneggiatura



Tutte le INFO http://bit.ly/2JIaJ1B