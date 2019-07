Abruzzo in festa

Descrizione evento: Stanco del caldo? Stacca la spina e salta in sella al tuo cavallo domenica 21 luglio! Immergiti nella natura marsicana con i tuoi amici per una nuova esperienza all'insegna del relax e del divertimento. Partenza dal Centro Ippico Valle Verde (Tagliacozzo) alle ore 10:00 e ritorno alle 17:00 con pranzo al sacco da provvedere in autonomia. Ti aspettiamo al maneggio, il percorso è adatto a tutti, non hai scuse! INFO&PRENOTAZIONI: Sandro 3683816357 o Flavia 3421493886 Tariffa: 50 € Il percorso è affiancato da esperti e non richiede alcuna abilità.