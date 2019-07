Abruzzo in festa

Descrizione evento: - DESCRIZIONE EVENTO E PROGRAMMA: Anche quest'anno si terrà per la 27^ volta la SAGRA DELLA BRUSCHETTA a TOZZANELLA di Tossicia(TE)! Vi aspettiamo numerosi! Saranno due giorni pieni di intrattenimento, musica, arte e buon cibo, accompagnato, ovviamente da buona birra e vino! Sono presenti iniziative per grandi e piccini, non esitate a venire soli, in compagnia o con la vostra famiglia. Durante le due serate oltre ai vari spettacoli musicali e alla nostra ottima bruschetta, ci saranno: - l'esposizione di prodotti tipici della cultura gastronomica abruzzese a cura di aziende artigianali del territorio per promuovere la riscoperta di sapori autentici che appartengono alla nostra tradizione culinaria; - un’esposizione di quadri del pittore locale Giulio Orsini. Programma ''27^ Sagra della Bruschetta'': SABATO 10 AGOSTO Ore 16:00 - 21^ Estemporanea di Pittura ‘’Camillo Piersanti’’. (Possono partecipare i ragazzi/e della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado e adulti. Tema "L'uomo, la luna, le stelle" da eseguirsi con tecnica a piacere, munirsi di colori, escluso il foglio). Quota d’iscrizione € 5,00. Tutti i lavori verranno premiati. Ore 16:30 - Musica popolare con "Gli Orsi della Valle". Ore 19:30 - Apertura stand gastronomici. Ore 21:30 - Dik Dik – concerto live tour 2019. DOMENICA 11 AGOSTO Ore 8:30 - Concerto bandistico ‘’Domenico Fabii città di Tossicia’’. Ore 10:30 - Santa messa con processione in onore di San Michele Arcangelo. Ore 11:30 - Esibizione del concerto bandistico. Ore 15:00 - Gara di Briscola (per info non esitate a contattarci sulla pagina Tozzanella, il regolamento a breve verrà pubblicato nella sezione "Discussione" dell'evento e sulla nostra pagina.) (La quota di partecipazione è di 20,00 €. Conferma partecipazione entro Giovedì 8 Agosto [Cristian 333.5253795 – Eusebio 327.7065466]). Ore 17:00 - Intrattenimento per bambini con l’ass. Culturale “Emozioni a Pois". Ore 19:00 - Premiazione 21^ estemporanea di pittura e gara di Briscola. Ore 19:30 - Apertura stand gastronomici. Ore 21:30 - Vittorio il Fenomeno – ‘’L’Abruzzo nel mio cuore’’ live tour. Ore 23:30 - Estrazione lotteria. LOCATION E CONTATTI: - Tozzanella di Tossicia (TE) - Abruzzo - Contattateci su Facebook o Instagram sulla pagina @tozzanella o per e-mail: proloco.tozzanella@gmail.com