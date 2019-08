Abruzzo in festa

ex sede teatro dell'Ovo via Tito Pellicciotti 7/b

Descrizione evento: Un corpo in perfetta salute, una mente rilassata, un percorso di conoscenza di sé.



????Con AmoYoga è possibile! ????



Ci vediamo in via Tito Pellicciotti 7/b (ex sede amministratica teatro dell'Ovo)



- Mercoledì dalle 19.00 alle 21.00

- Giovedì dalle 20.30 alle 22.30



? Scegli lo Yoga tradizionale autentico, tramandato dai grandi Maestri.

? Scegli la qualità dell'insegnamento.





???? E' necessaria la prenotazione con un messaggio ad AmoYoga oppure chiamando il 3895119123.

Appena verrà accettata la richiesta ti verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per raggiungerci e partecipare.





La scuola: http://www.amoyoga.it/about-us/