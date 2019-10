Abruzzo in festa

Descrizione evento: mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 17.30

incontro

presso il Circolo Aternino in Piazza Garibaldi 51 - Pescara



"dal testo, alla sceneggiatura, al film: il percorso"

Si affronteranno i passaggi necessari - partendo da un testo per poi passare alla scrittura di una sceneggiatura e quindi all’adattamento della stessa - per giungere al prodotto finale: ovvero il Film.



Avremo come relatore Umberto Rey che illustrerà come, dal libro “Il testamento di Don Liborio”, edito da Morfeo Edizioni, si sia poi arrivati al film “Tramonto a Mezzogiorno” distribuito nelle sale cinematografiche.



Sarà l’occasione, per gli appassionati di scrittura e di cinema ma anche per tutti quelli che parteciperanno, di conoscere le tecniche e i linguaggi che si utilizzano nella realizzazione di un film.



Questa esperienza si concretizzerà in una serie di Corsi che la Morfeo Dreams attiverà a Pescara tra i quali quello di sceneggiatura.



Programma:

- presentazione libro

- comparazione tra testo del libro e adattamento per la sceneggiatura del film

- proiezione di estratti del film a comparazione



Ingresso libero



evento Facebook http://bit.ly/2ontOwO



MorfeoDreams

Facebook http://bit.ly/310ajJ4

Web http://bit.ly/2QJx7Ig

Mail morfeodreamsitalia@gmail.com



Associazione ACMA

Facebook http://bit.ly/2FcNtVi

Web http://bit.ly/2MsnpZo