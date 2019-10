Abruzzo in festa

Circolo virtuoso Il nome della Rosa Via Gramsci 46/a

Descrizione evento: Attrezzatura (scelta e uso), esposizione, profondità di campo, inquadratura, luce (naturale e artificiale, variazioni della luce solare, cenni di fotografia notturna con luce lunare e stellare), costruzione dell'immagine, tipologie di fotografia (paesaggio, street, etc.), post produzione (software e cenni sulle tecniche), come promuovere le proprie foto (internet e social).



La quota di partecipazione è di 140€, per ulteriori informazioni visita il sito https://ilnomedellarosacorsi.blogspot.com