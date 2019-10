Abruzzo in festa

Descrizione evento: Immersione nelle atmosfere autunnali di uno dei luoghi che meglio rappresentano lo spirito d'Abruzzo: si cammina nella Valle Giumentina al cospetto della Majella, la montagna madre, con un trekking ad anello che ci farà compiere il classico balzo indietro nel tempo. Con il Gran Sasso che svetta lontano all'orizzonte, attraverseremo i boschi e i pascoli della valle frequentata fin dalla preistoria: incontreremo i tholos, le caratteristiche costruzioni in pietra usate dai pastori come rifugio che ricordano i trulli pugliesi e i nuraghi sardi e chissà se, tra le caprette e le pecore allo stato brado, non scorgeremo in lontananza, con un po' di fortuna, anche il lupo. Come pellegrini d'altri tempi discenderemo nel Vallone di Santo Spirito per raggiungere attraverso gli scalini in pietra della “scala santa” l'Eremo di San Bartolomeo in Legio: la spettacolare costruzione incastonata nella parete rocciosa che fu ricostruita nel XIII secolo da Pietro Morrone, futuro papa Celestino V, famoso per il “gran rifiuto”. Mentre visiteremo gli ambienti dell'eremo, come la chiesetta e la grotta dove vivevano gli eremiti, sarà inevitabile lasciarsi conquistare dal magnetismo di questi luoghi e dalla bellezza della natura selvaggia in cui sono immersi. Per chi vorrà a fine giornata sulla via del ritorno la visita di un altro gioiello: la chiesa romanica di San Tommaso di Caramanico, con la splendida facciata e la leggendaria colonna santa conservata all'interno.



Difficoltà escursione T (Turistico) – camminata 4 h (soste comprese), dislivello 150 m, lunghezza 9 km

L'escursione non è estremamente impegnativa, sono però richiesti un po' di allenamento e abitudine al cammino



Materiali: mantellina impermeabile, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello, acqua 1 lt frutta, frutta secca o barrette energizzanti. Pranzo al sacco.



Ritrovo:



ore 7,15 parcheggio Decathlon Porto Grande, P.to d'Ascoli (AP).

(Link googlemaps https://goo.gl/maps/cPDzb4J8LQ32)



Ore 9,00 Caramanico Terme, frazione di Decontra.

(Link googlemaps https://goo.gl/maps/4aDbgWYCGZS2)





Quota 15 €

La quota comprende:

Guida escursionistica certificata Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito;

Assicurazione RCT





Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,00 circa



Info e prenotazioni:

Alessandro +39 3285943956

(anche sms e whatsapp)





Numero minimo totale,10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.