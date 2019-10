Abruzzo in festa

Descrizione evento: Circolo virtuoso Il nome della Rosa

Giulianova Alta, Via Gramsci 46/a

Info Line 338/9727534





Sabato 2 novembre ORE 22,00

GUIDA ALL’ASCOLTO

“Perché volete disturbarmi se io forse…”

U2 VS SIMPLE MINDS

A cura di: L. CRESCENTINI, C. “Charlie” RUGGIERI,

P. DI CRISTOFARO. Letture scelte: Luciana DI PIETRO



Giovedì 7 novembre ORE 21:30

NARRATIVA

“FUOCO È TUTTO CIÒ CHE SIAMO”

Incontro con: Guido SARACENI

A cura di: Luca MAGGITTI



Venerdì 8 novembre ORE 21:30

SAGGIO STORICO

“LA MIA AVANGUARDIA”

Incontro con: Adriano TILGHER

A cura di: Pietro FERRARI



Sabato 9 novembre ORE 16,00

FORMAZIONE

“LET’S PARTY”

6 incontri per progettare e realizzare la festa del tuo bambino

In collaborazione con: HIP HIP



Venerdì 15 novembre ORE 21,00

ENOLOGIA

“SENTIERI DIVINI”

Tre passi di “conoscenza” nell’universo del vino

Bianco, rosso o bollicine?

A cura di: Marina SPINA - Sommelier



Sabato 16 novembre ORE 22,00

READING

“LA VERA GUERRA NON SI FA CON LE ARMI

SI FA CON IL CUORE

PER QUESTO SONO UN EROE”

Monologhi e canzoni di Piero CIAMPI

A cura di: Francesco BARNABEI



Venerdì 22 novembre ORE 21,00

ENOLOGIA

“SENTIERI DIVINI”

Tre passi di “conoscenza” nell’universo del vino

Bianco, rosso o bollicine?

A cura di: Marina SPINA – Sommelier



Domenica 24 novembre ORE 16:00/19:00

FORMAZIONE

“COLLANA TORCHON”

A cura di: Beatrice FISCHETTI

BIA’S HANDMADE



Domenica 24 novembre ORE 21,30

IL CINEFORUM

“... per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?”

“LA MORTE RISALE A IERI SERA”

Duccio TESSARI - 1970

A cura di:Paolo DI CRISTOFARO, Danilo FEROCI, Marco SANTORO



Venerdì 29 novembre ORE 21,00

ENOLOGIA

“SENTIERI DIVINI”

Tre passi di “conoscenza” nell’universo del vino

Bianco, rosso o bollicine?

A cura di: Marina SPINA - Sommelier







Sempre sorriso

Chico (per sempre presente),

Marisa, Paolo, Rosa & Roberto