Abruzzo in festa

Descrizione evento: Circolo virtuoso Il nome della Rosa Giulianova Alta, Via Gramsci 46/a Info Line 338/9727534 Venerdì 15 novembre ORE 21,00 ENOLOGIA “SENTIERI DIVINI” Tre passi di “conoscenza” nell’universo del vino Bianco, rosso o bollicine? A cura di: Marina SPINA - Sommelier Bianco, rosso o bollicine? In tre serate un breve percorso per avvicinarsi al mondo del vino con convivialità e leggerezza, senza però trascurare gli aspetti tecnici della degustazione e dell'abbinamento cibo-vino. Venerdì 15 novembre 2019. Cenni di viticoltura e vinificazione. Colori e profumi dei vini. Venerdì 22 novembre 2019. L'evoluzione del vino. Vini Spumanti. I sapori del vino. Venerdì 29 novembre 2019. Vini Passiti e Liquorosi. La tecnica di abbinamento. La quota di partecipazione è di 70 euro

€ 30,00 al termine della prima lezione Info e contatti per iscrizioni Circolo Virtuoso “Il nome della Rosa” Via Gramsci 46/a – 64021 Giulianova (TE) 338/96.08.270 – 338/97.27.534 nomenrosae@gmail.com info@ilnomedellarosa.com