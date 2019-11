Abruzzo in festa

Descrizione evento: Circolo virtuoso Il nome della Rosa

Giulianova Alta, Via Gramsci 46/a



Info Line 338/9727534



Sabato 16 novembre ORE 22,00

READING

“LA VERA GUERRA NON SI FA CON LE ARMI

SI FA CON IL CUORE

PER QUESTO SONO UN EROE”

Monologhi e canzoni di Piero CIAMPI

A cura di: Francesco BARNABEI



Libertà, sregolatezza, genialità, passione, grande talento, Artista fuori dagli schemi, irrequieto e malinconico, il più amato dalle donne il più odiato dai musicisti da tour, la Poetica dei suoi testi è un pugno allo stomaco.

Piero Ciampi l'Italiano.

Memorabile l'ultimo disco " Dentro o Fuori " il capolavoro lasciato in eredità per chi resta. Raccontare Ciampi attraverso le sue canzoni, la forza dei suoi testi, la Poesia di una vita irrequieta che cercava riparo nella solitudine di un'osteria segreta, lontano dai riflettori e dalla vita.

Perché come diceva Piero: " La morte mi fa ridere la vita no"