Abruzzo in festa

Descrizione evento:

Circolo virtuoso Il nome della Rosa

Giulianova Alta, Via Gramsci 46/a

Info Line 338/9727534

Domenica 1 dicembre ORE 15:00/19:00

FORMAZIONE

“DALLA PIANTA DI CACAO

AL CIOCCOLATINO FATTO IN CASA”

A cura di: Federica PALLINI

Gastronomia “Sapori da sogno”

Punti affrontati:

Storia della pianta di cacao

Mostreremo la varietà di fave di cacao e il loro utilizzo sino ad arrivare al prodotto finito.

Tipologie di cioccolato nella grande distribuzione.

Lavorazione cioccolato: tempraggio e creazione cioccolatini artigianali fatti in casa.

Questo mini workshop si propone di raccontare la storia del cacao. Dai popoli del centro America: i Maya e gli Aztechi, principali coltivatori della pianta di cacao; agli abitanti del vecchio continente(europei) il Theodora (nome della pianta di cacao) viene considerato cibo degli dei. In effetti il cioccolato, una volta assaggiato, stimola nel consumatore il rilascio di endorfine in grado di aumentare il buonumore. Le varietà di cioccolato sono ormai tantissime e dipendono dall’utilizzo dei vari tipi di fave di cacao che una volta tostato viene trasformato in massa di cacao. Quest’ultima a sua volta verrà mescolata al burro di cacao e ad altre sostanze come il latte o lo zucchero, sino ad ottenere la tavoletta di cioccolato. Insomma, il cioccolato affascina sia per la storia che per il suo aspetto e gusto. Per questo cercheremo di realizzare dei cioccolatini per farci coccolare e per coccolare i nostri cari.