Abruzzo in festa

Descrizione evento: Venerdì 29 novembre ORE 21,30

SAGGIO

“BRUNO NOBILI. L’ESSENZA DEL DRIBBLING”

Il numero 10 e l’epopea del Pescara di Tom Rosati, Giancarlo Cadè e Antonio Valentin Angelillo



Incontro con: Bruno NOBILI

A cura di: Luca MAGGITTI



Un libro per festeggiare il 70°compleanno di Bruno Nobili. L’ultima fatica degli scrittori Maurizio Delli Gatti, Paolo Martocchia e Paolo Smoglica è dedicata all’ex capitano del Pescara, nato a Valencia, in Venezuela, il 7 ottobre 1949 ma trapiantato in Abruzzo dal lontano 1974, quando il Cagliari lo cedette al Pescara dove con 248 presenze e 38 reti divenne una bandiera del club adriatico firmando anche le prime due promozioni in serie A, nel 1977 e 1979. In biancazzurro è stato pure allenatore, sia della Primavera che vice della prima squadra in cui ha curato anche il recupero degli infortunati, mentre in Abruzzo ha guidato pure Francavilla, Avezzano, Castel di Sangro, L’Aquila e Rc Angolana. Nel libro ”Bruno Nobili, l’essenza del dribbling, il numero 10 e l’epopea del Pescara di Tom Rosati, Giancarlo Cadè e Antonio Velentin Angelillo” si potranno trovare anche foto, tabellini di partite e ritagli di giornali dell’epoca. La prefazione del testo è a cura del presidente del comitato regionale Figc Daniele Ortolano. (m.r.)