Abruzzo in festa

Descrizione evento: Natale ad ATRI, Natale ad ARTE 2019 ????????



Un tour speciale da non perdere:

????VISITA GUIDATA centro sotrico

????visita ANTICA FILANDA FIORANELLI

????CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE 1° settore

????APERITIVO con tipicità locali

In collaborazione con Istituzione Sinfonica Abruzzese e Comune Atri

