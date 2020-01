Abruzzo in festa

Descrizione evento:

Circolo virtuoso Il nome della Rosa

Giulianova Alta, Via Gramsci 46/a





Info Line 338/9727534





Martedì 4 febbraio ORE 21,00

FORMAZIONE

“CORPO INCANTO”

Il ritmo e l’improvvisazione vocale

A cura di: Chiara NEPA (musicologa e formatrice musicale)





10 lezioni da 2 ore ciascuna

Tutti i martedì





Attraverso l’esplorazione degli elementi primari della vita come il ritmo e i suoni della nostra voce, il corso si propone di scoprire, attraverso il gioco e la libera espressione, le possibilità musicali del sé e dell’individuo nella relazione autentica con gli altri





Programma del corso





1) La voce e il suono. Elementi di fisiologia vocale. PRATICA: il respiro consapevole, l'emissione corretta, muti e vocalizzi;

2) Il corpo e la postura. Le transazioni funzionali del corpo nello spazio. PRATICA: esercizi al tappetino. (baricentro/funambolo);

3)Cos'è l'improvvisazione: ingredienti principali. PRATICA (libera espressione e scoperta del suono);

4) L'improvvisazione ritmica. PRATICA: giochi ritmici, ping pong;

5) L'improvvisazione melodica. PRATICA: giochi melodici, creazione libera di temi sonori;

6) L'improvvisazione armonica. PRATICA: improvvisazione di gruppo;

7) Alla scoperta del corpo: anatomia esperienziale. PRATICA: esercizio specifico + Danze;

8) Danze, sintonizzazione suono/movimento. Circle Song;

9/10) Improvvisazioni di gruppo con piccoli strumenti ritmici.





Calendario lezioni

(dalle 21:00 alle 23:00):

4, 11, 18 febbraio

3, 10, 17, 24 marzo

7, 14, 21 aprile 2020





Il soprano Chiara Nepa è diplomata in Canto Lirico e laureata con lode in Musicologia e beni musicali. È specializzata in Formazione musicale e da anni svolge ricerca nell'ambito delle tecniche corporee di supporto per musicisti e cantanti. È insegnante certificata del Metodo Pilates Physical Training Research e di Posturale. Attualmente studia Musicoterapia presso la scuola di formazione di Assisi ed è Docente di Tecniche di espressione e consapevolezza corporea presso il Conservatorio A. Casella dell'Aquila.





La quota di partecipazione è di 180 euro

€ 60,00 al termine della prima lezione

Saldo con comode rate concordabili





Info e contatti per iscrizioni

Circolo Virtuoso “Il nome della Rosa”

Via Gramsci 46/a – 64021 Giulianova (TE)

338/96.08.270 – 338/97.27.534

nomenrosae@gmail.com