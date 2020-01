Abruzzo in festa

Descrizione evento:

Circolo virtuoso Il nome della Rosa

Giulianova Alta, Via Gramsci 46/a





Info Line 338/9727534





7/8 Febbraio 2020

LA POTATURA DELLA VITE

CORSO TEORICO/PRATICO





A cura di: Enrico GALLINARO

Azienda agricola “Colle San Massimo”





1 LEZIONE TEORICA : Venerdì 7 febbraio 2020 ore 21:00





1 LEZIONE PRATICA (sul campo) – Sabato 8 febbraio 2020 ore 09:00





La lezione teorica si terrà presso i locali del Circolo dalle ore 21,00 di Venerdì 7 febbraio 2020.





La lezione pratica dell’8 febbraio si terrà (dalle ore 09 alle ore 12) presso la vigna dell’Azienda agricola “Colle San Massimo” nella medesima località a Giulianova (TE), lezione che prevede, oltre alla potatura, visita guidata alla cantina e “Sdiuno” con prodotti tipici del periodo e vino.





Da bambino venivo alla vendemmia ed "aiutavo", inconscio che dopo tanti anni passati in città lavorando tra cantieri ed aule sarei poi tornato alla terra per riprendere in mano la vigna piantata nel 1968 da mio Nonno. Un vigneto a filare, con impianto 1,5 x 3, circa 2300 ceppi per ettaro.





Sentivo parlare di stesa e risco, poi ritrovati come capo a frutto e sperone, ed ora dopo dieci anni inizio a capire come muovermi, nel progetto di abbassamento della vigna che lentamente negli anni era arrivata al quarto filo. Ora cerco di portarla ad una produzione di qualità.





La potatura inizia in primavera e continua fino al taglio invernale. Insieme vedremo come muoverci, cosa serve, gli attrezzi, le precauzioni, la terra, la pianta, ed infine il frutto. Ogni anno abbiamo un'opportunità per il taglio, anche se la vite con le sue profonde radici ha una forza enorme e spesso perdona.









La quota di partecipazione è di 5 0 euro

(da versarsi all’iscrizione)





Info e contatti per iscrizioni

Circolo Virtuoso “Il nome della Rosa”

Via Gramsci 46/a – 64021 Giulianova (TE)

338/96.08.270 – 338/97.27.534

nomenrosae@gmail.com