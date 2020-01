Abruzzo in festa

Descrizione evento: Play-Doh Village al Centro Commerciale Lanciano Scatena la tua creatività! Sabato 1 e Domenica 2 febbraio al centro commerciale Lanciano ti aspetta il Play-Doh Village. Gioca, divertiti e immagina tutto ciò che vuoi. Dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 troverai: -area gioco libero con Play-Doh per dare spazio a tutta la tua creatività -Play-Doh Kitchen per preparare fantastici dolci, gelati, pop corn in Play-Doh -la pizzeria di Play-Doh per sfornare coloratissime pizze -area trucco -gadget e speciali laboratori Nel pomeriggio non perdere speciali -sfide di cucina con la preparazione di un menu completo e tante altre deliziose sorprese! L’ingresso e tutte le attività sono gratuite Non è necessaria l’iscrizione Manda una email con oggetto “Play Doh” a info@leftloop.com e ritira un gadget durante l’evento Centro Commerciale Lanciano SS84, 84, Lanciano (CH) 0872/724352 https://facebook.com/events/s/play-doh-village-al-centro-com/845848755865413/?ti=ia