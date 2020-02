Abruzzo in festa

Descrizione evento: C/O Frantoio Montecchia

C.da Case Di Pasquale, 29 – Morro D’Oro (TE)

FORMAZIONE

“IN OLEO VERITAS”

Corso di avvicinamento/degustazione

all’olio extravergine di oliva

A cura di:

Gennaro MONTECCHIA – Assaggiatore e Panel test

Martina MONTECCHIA – Nutrizionista



16 e 19 MARZO 2020



Il corso propone una serie di incontri destinati a produttori e consumatori per fornire loro una informazione dettagliata e specifica su uno dei prodotti più tipici della nostra regione quale l’olio extravergine di oliva.

Il corso è strutturato in 6 ore di formazione in due moduli da tre ore cadauno (dalle ore 18 alle 21) dove si andranno a trattare i principali temi per produrre, conservare e riconoscere un olio di qualità e soprattutto identificare le caratteristiche organolettiche dello stesso attraverso l’analisi sensoriale, oltre a toccare le capacità nutrizionali dell’olio d’oliva.



Lunedì 16 marzo dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Introduzione: l’olivo e la biodiversità

Dalla pianta al frantoio

Introduzione all’analisi sensoriale – focus sui difetti

Prove pratiche di assaggio



Giovedì 19 marzo dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Proprietà salutistiche

Caratteristiche chimiche e organolettiche

Analisi sensoriale – focus su pregi

Prove pratiche di assaggio



Il percorso sarà guidato da:

Gennaro Montecchia - Olivicoltore, frantoiano e assaggiatore Panel test Camera di Commercio di Teramo.

Martina Montecchia –Nutrizionista e Assaggiatrice.





La quota di partecipazione è di 50 euro



(da versarsi all’iscrizione)





Pacchetto offerta:

corso di potatura + degustazione olio

120 euro invece di 130



Info e contatti per iscrizioni

Circolo Virtuoso “Il nome della Rosa”

Via Gramsci 46/a – 64021 Giulianova (TE)

338/96.08.270 – 338/97.27.534

nomenrosae@gmail.com

info@ilnomedellarosa.com