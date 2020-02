Abruzzo in festa

Descrizione evento: O Martedì grasso con gli Orsetti del cuore al Centro commerciale L’Aquilone Preparati a una festa di carnevale piena di sorprese! Al Centro Commerciale L’Aquilone arrivano gli Orsetti del Cuore per festeggiare un Martedì grasso con i colori dell’arcobaleno. Dalle 15 alle 19 ti aspetta un Village ricco di attività, giochi e abbracci: - il minigolf degli Orsetti, dove potrai giocare per vincere i premi in palio - Photoshooting a tema Orsetti del Cuore con tanti accessori per foto speciali - Laboratori di arcobaleni, collane a forma di cuore e bacchette magiche - Laboratorio degli abbracci per festeggiare il Carnevale - Angolo trucco e acconciature da Orsetto - Maschere, palloncini e tanti gadget Inoltre potrai incontrare e abbracciare Allegrorsa e Brontolorso (alle 16.00 alle 17.00 e alle 18.00) e farti scattare con loro una foto speciale. Alle 17.30 sfilata delle maschere con premi per tutti. Manda una mail con oggetto “Orsetti” a info@leftloop.com e ritira un gadget durante l’evento. Ingresso gratuito Centro Commerciale L’Aquilone Via Campo di Pile 67100 Nucleo industriale Pile, AQ 0862/310126 https://facebook.com/events/s/festa-di-carnevale-con-gli-ors/168334277936584/?ti=ia