Abruzzo in festa

Descrizione evento: Festa di Carnevale con i My Little Pony al Centro del Vasto Sarà un Carnevale Ponico! Martedì 25 febbraio febbraio festeggia il martedì grasso con Pinkie Pie e Rainbow Dash al Centro del Vasto. Dalle 16.00 alle 20.00 ti aspetta il My Little Pony Village con giochi, laboratori e tante sorprese. Troverai corner Make Up & Hairstyle dove farti truccare e pettinare come delle vere Pony laboratori di bacchette magiche e stelle filanti Area giochi e corner photoshooting con accessori My Little Pony Alle 16.30 18.00 e 19 sarà possibile incontrare Pinkie Pie e Rainbow Dash e scattare con loro una fotografia. Alle 18.00 animazione speciale e sfilata delle maschere con i My Little Pony. Al termine, consegna dei diplomi dell'amicizia e Gadget speciali per tutti. Manda una email con oggetto " MLP Carnevale ” a mlp@leftloop.com e ritira un gadget durante l'evento. Ingresso gratuito Centro del Vasto Via Luigi Cardone 32 66054 Vasto - CH 0872/724352 https://facebook.com/events/s/carnevale-con-i-my-little-pony/223489972148558/?ti=ia