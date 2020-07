Abruzzo in festa

Descrizione evento: L’associazione A.C.M.A. che quest’anno compie venti anni di attività, è “Media Partner” del PiFF - Puglia international Film Festival. Questo è per noi un importante riconoscimento che giunge dopo anni di attività e iniziative realizzate in regione e fuori regione. (vedi https://www.webacma.it/chi-siamo)



#PiFF #PugliainternationalFilmFestival

Il Mondo del Cinema in un Festival in Puglia dal 20 al 26 luglio 2020 a Polignano a Mare (BA), evento internazionale organizzato dalla Morfeo Dreamsm.



Il PiFF si svolge sia in versione “Live” presso il Cinema multisala Vignola di Polignano a Mare che “On-line” sulla piattaforma www.morfeodreams.com ed è uno straordinario evento che coinvolge registi, attori, sceneggiatori, direttori della fotografia e operatori del settore cinematografico.

Dopo ogni proiezione è previsto un dibattito con la partecipazione degli autori e protagonisti dell’opera presentata.



