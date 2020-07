Abruzzo in festa

Descrizione evento: Torna ad Alba Adriatica con ben due appuntamenti estivi Curiosando, il mercatino di antiquariato e collezionismo più diffuso della riviera adriatica! Il 25 e 26 luglio sul Lungomare Villafiore antiquari e collezionisti accoglieranno gli appassionati e i curiosi alla ricerca di oggetti rari e preziosi.

E ad agosto si replica, con l'edizione di Ferragosto il 15 e 16 agosto!

Curiosando è un marchio registrato nato nel 1997 nella riviera teramana con i primi mercatini di antiquariato e collezionismo che in estate intrattenevano turisti e cittadini. In quegli anni il mercatino era veramente un volano turistico, capace di richiamare in città migliaia di turisti che si spostavano principalmente per l’evento e con l’occasione si trattenevano nel territorio. Negli anni il Mercatino Curiosando si è consolidato, diventando punto di riferimento delle mostre evento di antiquariato nel centro Italia, varcando i confini regionali. Oggi Curiosando è presente in diverse regioni italiane come l'Emilia Romagna con Cervia (RA), le Marche con Sirolo e Ancona e l'Abruzzo con Teramo. Espositori professionisti del settore antiquario riconoscono in Curiosando un marchio di qualità, garanzia di alto livello degli espositori partecipanti. In un periodo di generale decadenza dei mercatini dell'antiquariato in Italia, Curiosando cresce in qualità non deludendo mai né i visitatori né i partecipanti.

L'appuntamento di Alba Adriatica si inserisce all'interno del Tour 2020 di Curiosando che ogni anno coinvolge oltre 100 mila visitatori e oltre 300 antiquari.

La manifestazione è organizzata dalla ditta Brandozzi A. & C. snc che opera nel settore delle mostre di antiquariato da oltre vent’anni, promuovendo eventi specializzati che vedono la partecipazione di importanti antiquari nazionali. Tra i principali eventi organizzati si segnalano l’Antico e le Palme di San Benedetto del Tronto, Senigallia, Milano Marittima e Forte dei Marmi, l’Antico nelle Dolomiti a Cortina d’Ampezzo, i Mercatini Antiquari di Ascoli e Ancona che si svolgono ogni mese da oltre 25 anni. INFO: Segreteria organizzativa Brandozzi A. & C snc tel. 0736 256956 - 393.9862023 www.mercatiniantiquari.com info@mercatiniantiquari.com FB @mercatino.antiquario IG #mercatiniantiquari