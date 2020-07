Abruzzo in festa

Descrizione evento: CORROPOLI’S BANDA 2020 L’Amministrazione Comunale di Corropoli in collaborazione con la Mabò Band organizza il Festival “Corropoli’S Banda : Marching Band -Follie Musicali -Street Food Nel CUORE del Centro Storico di Corropoli. TERZA EDIZIONE da giovedi 30 Luglio a domenica 02 Agosto 2020 Il Festival delle Marching Band nel Cuore del centro storico di Corropoli si reinventa per adeguarsi alle norme. Uno stop forzato alle incursioni itineranti delle band anche lungo le spiaggie di Alba Adriatica che sicuramente torneranno nella prossima edizione. Sarà una terza edizione progettata nel rispetto dell'emergenza Covid-19. Gli incontri e le esibizioni saranno solo per un numero limitato di persone e nel rispetto delle norme sul distanziamento. Si prenderà il via con l'incontro formativo patrocinato dal "Rotary Club" Teramo est di giovedi 30 Luglio e si concluderà nella splendida cornice di Piazza Piè di Corte domenica 2 Agosto con il concerto del cantautore Lucio Matricardi. Nella serata di venerdi 31 Luglio sarà possibile assistere al concerto della Piceno Brass Band mentre sabato 1 Agosto sarà la volta della H Band Sanitari in Musica che si esibirà sul palco della piazza. I Clown-Musicisti della Mabò Band introdurranno i vari momenti di spettacolo e domenica 2 Agosto verrà anche proiettato il video racconto della scorsa edizione realizzato dalla video maker Chiara Tiburzi. Ospite nella serata conclusiva l'istrionico showman Piero Massimo Macchini PROGRAMMA 2020 GIOVEDI 30 Luglio . SALUTE CON LA MUSICA piazza Piè di Corte Incontro informativo con la popolazione sui fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Disturbi nutrizionali e impatto emotivo post covid. Relazione Dott. UGO MINUTI Dott. CARMINE MACCARONE Dott.ssa ANNALISA TRISO h. 17.00 screening camper h. 19.00 convegno h. 21.00 apericena musicale con Acrelio e Giusi VENERDI 31 Luglio h. 21.00 piazza Piè di Corte PICENO BRASS BAND SABATO 01 Agosto h. 21.00 piazza Piè di Corte H BAND in Concerto Sanitari in Musica DOMENICA 02 Agosto h. 21.00 piazza Piè di Corte . Mabò Band presenta VideoRacconto "Corropoli'S Banda2019" . LUCIO MATRICARDI Orchestra Ospite della serata PIERO MASSIMO MACCHINI