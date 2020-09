Abruzzo in festa

Descrizione evento: Circolo virtuoso Il nome della Rosa

Giulianova Alta, Via Gramsci 46/a



Info Line 338/9727534



Da ottobre 2020

Tutti i lunedì o martedì

Ore 18:00/20:00



FORMAZIONE

“DISEGNO & PITTURA”

A cura del Maestro: Riccardo CELOMMI



La quota di partecipazione è di 60 euro mensili

Versamento della quota ad inizio mese



Info e contatti per iscrizioni

Circolo Virtuoso “Il nome della Rosa”

Via Gramsci 46/a – 64021 Giulianova (TE)

338/96.08.270 – 338/97.27.534

nomenrosae@gmail.com

info@ilnomedellarosa.com



In ottemperanza delle misure di gestione dell'emergenza Covid 19, si specifica che il corso si svolgerà rispettando le distanze di sicurezza, sarà rilevatala temperatura con termoscanner all’ingresso ed è messo a disposizione degli utenti gel sanificante per le mani.

È OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA